«Aladdin»: du plaisir, mais rien d’autre

La question sur toutes les lèvres est de savoir ce que vaut la performance de Will Smith en Génie dans «Aladdin»... Voici le verdict!

Disons-le d’entrée de jeu: les bandes-annonces du nouveau «Aladdin», coécrit et réalisé par Guy Ritchie, ne rendent justice ni aux décors joyeusement colorés ni aux effets spéciaux ayant permis de créer le Génie (Will Smith) tout bleu. Au grand écran, il faut bien avouer que l’interprète de 50 ans parvient à tuer dans l’œuf toute comparaison avec le Génie de Robin Williams dont la prestation vocale demeure toujours, 17 ans plus tard, un modèle du genre.

En effet, Smith revient à un type de personnage fantasque, tête en l’air, à l’humour parfois absurde, mais toujours bon enfant, qui a été sa marque de commerce dans «Le prince de Bel-Air» et les années suivantes, bien avant qu’il se tourne vers des rôles plus dramatiques. De surcroît, comme il sait chanter, les reprises des classiques du film d’animation s’écoutent agréablement.

Avec «Aladdin», les studios Disney livrent une nouvelle version en prises de vues réelles très sage et fort convenue. La trame narrative est la même. On suit donc Aladdin (Mena Massoud qui ressemble à s’y méprendre à son prédécesseur animé), qui, après être tombé amoureux de la princesse Jasmine (Naomi Scott aux faux airs de Sarah Michelle Gellar) et avoir obtenu la lampe merveilleuse, entreprend de la conquérir, et ce, malgré les manœuvres de l’ignoble Jafar (Marwan Kenzari). Et puisque Jasmine s’insurge contre le rôle traditionnel qui est le sien, la fin d’«Aladdin» a été entièrement modifiée afin de correspondre aux standards actuels.

Cette reprise, avec ses 128 minutes au compteur – contre 90 pour la version de 1992 –, s’égare parfois dans des longueurs, ce qui risque d’ennuyer les plus jeunes cinéphiles. La présence de Dalia (Nasim Pedrad), servante de Jasmine et nouveau personnage, n’apporte rien, mais la surprise du prince Anders (Billy Magnussen), soupirant de la princesse, a le mérite de nous faire rire. Toujours au chapitre des ajouts, la chanson «Speechless» pour Jasmine ne dépare pas, de même que les changements aux autres pièces – «Prince Ali», «Arabian Nights» (qui sert d’introduction à cet univers repensé), «Friend Like Me» et «A Whole New World» – passent presque inaperçus.

Si l’on sent l’influence de Guy Ritchie dans plusieurs scènes «d’action», on constate également que le cinéaste s’est bridé et ne laisse pas libre cours à son goût du flamboyant ou de l’anachronique. C’est particulièrement notable au niveau des chansons. Il eût été intéressant de le laisser choisir les musiques accompagnatrices... Gageons qu’on aurait eu droit à un résultat complètement éclaté.

Autre bémol, les animaux. Entièrement conçus par ordinateur, Abu, Rajah (voix de Frank Welker en version originale) et Iago (Alan Tudyk) ne sont pas à la hauteur des prouesses techniques possibles des studios. Il suffit de se remémorer le dernier «Avengers» ou encore le chat de «Capitaine Marvel» pour savoir de quoi sont capables les spécialistes de Disney.

Cet «Aladdin», meilleur que le «Dumbo» de Tim Burton, constitue donc un divertissement honnête à défaut d’être novateur. Du plaisir, oui. De l’émerveillement, non.

Note : 3 sur 5