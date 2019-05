Courtney Love furieuse contre une marque qui aurait copié le look de Kurt Cobain

Courtney Love est en colère contre la marque Vetements pour avoir copié le t-shirt porté par son mari Kurt Cobain.

Dans une série de photos sur Instagram pour la collection Automne/Hiver 2019 de la marque de prêt-à-porter, on peut effectivement apercevoir un mannequin aux cheveux verts qui porte un t-shirt «Corporate Magazine Still Suck Alot ! », assorti d'un gilet et d'un jean déchiré, qui ressemble au détail près à la tenue portée par le leader de Nirvana sur une photo de couverture de magazine dans les années 90.

« Hey, les gars, putain mais qu'est ce qu'il se passe ? Je déteste être mise dans cette situation. Mais vous devriez savoir qu'il ne faut pas faire ça », a écrit la chanteuse en réponse au post de la marque, sur le réseau social.

En 1992, Kurt Cobain était apparu sur la couverture du magazine Rolling Stone aux cotés des autres membres de son groupe, Dave Grohl et Kris Novoselic, avec un t-shirt marqué du slogan « Corporate Magazine Still Suck ».

En décembre dernier, Nirvana avait par ailleurs démarré une procédure contre la marque Marc Jacobs, qui avait utilisé le logo avec un smiley jaune, devenu emblématique du groupe. La plainte est encore en cours.

Considéré comme le fer de lance du mouvement musical Grunge dans les années 90, Kurt Cobain s'est donné la mort en 1994 à l'âge de 27 ans.

Voyez les images en cliquant ici.