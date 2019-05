Le niveau du Lac Saint-Jean près de son seuil maximum

Le niveau du lac Saint-Jean devrait dépasser son seuil maximum autorisé par Québec en fin de semaine.

Le lac est présentement à 16 pieds et demi. Rio Tinto évalue à 48% les probabilités qu'il oscille entre 17 pieds et demi et 18 pieds en fin de semaine, en raison des précipitations annoncées.

Rio Tinto refuse toutefois d'évoquer un scénario comme en 2017, alors que de nombreux terrains et résidences en bordure du lac avaient été inondés.

«Ça dépend vraiment de la direction que les vents vont prendre et, pour l'instant, on n'en sait rien», précise la directrice générale d'Énergie électrique de Rio Tinto, Nathalie Morin.

«En 2017, le lac avait atteint son sommet à 17.9 pieds, ajoute l'expert hydrologue Bruno Larouche. Ça devrait être inférieur cette année.»

Rio Tinto demeure en contact constant avec la sécurité civile. Des estacades ont été disposées près de ses installations hydro-électriques et la surveillance a été augmentée près de ses plans d’eau.