Le Jour J pour «Matthias et Maxime»

L’heure de vérité approche pour Xavier Dolan: son huitième long métrage, Matthias et Maxime, sera présenté en première mondiale cet après-midi à Cannes. Le Journal a rencontré deux des acteurs du film, Gabriel D’Almeida Freitas et Pier-Luc Funk, à quelques heures du grand jour.

Cette projection très attendue aura lieu à 16 h (heure française) au Grand Théâtre Lumière, la plus grande salle du Palais des Festivals. Xavier Dolan effectuera la traditionnelle montée des marches vers 15 h 30 en compagnie des acteurs de son film, Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Antoine Pilon et Catherine Brunet.

Arrivés sur la Croisette lundi, Gabriel D’Almeida Freitas et Pier-Luc Funk avaient du mal à cacher leur fébrilité mardi midi. Les deux acteurs québécois découvrent Cannes pour la première fois de leur vie.

«On est débarqués de l’avion lundi et la première chose qu’on a faite, c’est d’aller essayer nos costumes pour la soirée de première, relate Pier-Luc Funk. C’est comme à un autre niveau; un niveau de classe et de luxe que je n’avais jamais vu avant.»

«Je pense que c’est plus ce soir (mardi) qu’on va vraiment sentir l’ambiance de Cannes parce qu’on va voir le film de Tarantino en gang, ajoute Gabriel D’Almeida Freitas. Ça va nous permettre de voir un peu comment ça se passe.»

Pour se préparer mentalement, ils ont aussi la chance de pouvoir s’appuyer sur l’expérience de Dolan, un habitué des tapis rouges de Cannes.

«Xavier nous explique comment ça va se passer, mais il nous met aussi des limites, raconte en riant Pier-Luc Funk. Il sait qu’on est un groupe d’amis qui peuvent facilement déborder alors il nous donne des exemples de choses à ne pas faire comme parler trop fort ou avoir des écarts de conduite. On ne veut surtout pas faire une gaffe!»

Marathon d’entrevues

À partir de mercredi, Dolan et son équipe embarqueront dans un énorme blitz médiatique qui durera deux jours. Au programme de la journée de jeudi : la séance de photos officielle du festival et la conférence de presse en matinée, suivie d’un marathon d’entrevues avec les médias québécois et internationaux en après-midi.

«On a un plan de match très précis. On sait déjà ce qu’on va faire à la minute près. Et nos horaires sont bien remplis!» souligne Gabriel D’Almeida Freitas

Et Dolan dans tout cela ? Selon les deux acteurs, il piaffe d’impatience à l’idée de montrer son nouveau film à Cannes, là où il a remporté le Prix du jury en 2014 avec Mommy et le Grand Prix du jury en 2016 avec Juste la fin du monde.

«Je le sens confiant. Je pense qu’il a surtout hâte de montrer son nouveau film», conclut Gabriel D’Almeida Freitas.