Les citoyens de Laurier-Station informés sur les situations d'urgence grâce à une application

Par un simple texto, les citoyens de Laurier-Station peuvent maintenant être informés de toutes situations d'urgence dans leur municipalité grâce à une application pour téléphone intelligent.

La municipalité, située dans la région de Lotbinière, est la première au Québec à offrir cette application à ses citoyens. Tremblement de terre, chaleur accablante, tornade, l'application Echo MMS peut transmettre les avertissements et consignes de sécurité envoyées par l’autorité en cas de situation d'urgence.

«Plus on est rapide, plus on peut permettre aux citoyens de se mettre à l'abri dans les meilleurs délais», a affirmé Jean-Nicolas Landry, partenaire de l'entreprise Idside, qui a mis au point cette application.

Un règlement provincial oblige les municipalités à se doter, d'ici novembre prochain, d'un plan de procédures d'alerte en cas de sinistre. C'est dans ce contexte que la municipalité a opté pour cette application.

«On trouvait que c'était très actuel considérant que pratiquement tout le monde maintenant a un cellulaire et peut être accessible rapidement», a souligné la mairesse de Laurier-Station, Pierrette Trépanier.

En plus de communiquer avec les citoyens, l'application permet également de les renseigner sur plusieurs procédures à suivre en cas de situations dangereuses, de même que des numéros de téléphone et adresses importantes à connaître. Le défi des autorités municipales est maintenant d'inciter les citoyens à télécharger l'application, disponible sur App Store et Google Play.

L'entreprise québécoise derrière l'application affirme être en contacts avec une 50e de municipalités intéressées à travers la province.