L’Hôtel Le Concorde poursuit sa cure de jouvence. Après un investissement de 10 millions $ au cours des dernières années, les propriétaires injecteront de nouveau 2 millions $ pour moderniser l’endroit.

«C’était peut-être un pari risqué pour certains (lors de l’achat de l’établissement), mais tout était calculé. Et aujourd’hui, c’est confirmé: on a réussi à faire du Concorde un succès et à le redonner aux gens de Québec», indique Jean-Guy Sylvain, propriétaire des lieux depuis 2014.

Depuis cette date, les chambres ont notamment été rénovées et un spa urbain avec une piscine intérieure a été aménagé. Chaque année, environ 500 000 personnes franchissent les portes de l’hôtel de la Grande-Allée.

M. Sylvain prévoit entamer la deuxième phase des travaux dès l’automne. L’argent servira principalement pour refaire le hall d’entrée.

Rénovation du restaurant JAJA

Par ailleurs, Restos Plaisirs investira 700 000$ pour rénover son restaurant JAJA au rez-de-chaussée de l’établissement.

L’Hôtel Le Concorde n’est pas la seule propriété dans ce secteur de Québec appartenant à M. Sylvain et ses associés. En mars dernier, ils avaient mis le grappin sur l'hôtel Delta Québec. L’homme d’affaires avait aussi l'intention d'investir plusieurs millions de dollars pour moderniser cet édifice situé sur le boulevard René-Lévesque.