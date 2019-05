Moby aurait «inventé» sa relation avec Natalie Portman

Natalie Portman a démenti fermement les affirmations de Moby selon lesquelles elle aurait eu une relation avec le musicien.

Dans son autobiographie Then It Fell Apart, l'artiste a affirmé que la vedette de Black Swan avait flirté avec lui dans sa loge, alors qu'il avait 33 ans et qu'elle en avait 20.

Il aurait ensuite « tenté d'être son petit ami », mais elle aurait mis un terme à leur histoire après avoir rencontré quelqu'un d'autre.

Dans une interview pour Harper's Bazaar, Natalie Portman semble avoir un souvenir très différent de cette période.

«J'ai été surprise d'apprendre qu'il avait décrit le peu de temps qu'on avait passé ensemble comme une relation parce que, de ce que je me souviens, c'était juste un homme beaucoup plus vieux qui était glauque avec moi alors que je venais de finir le lycée», a-t-elle déclaré.

«J'étais fan de lui et je suis allée à un de ses concerts après la fin de mes études. Quand on s'est rencontré après le spectacle, il m'a dit ''Soyons amis''. Il était en tournée et moi je jouais dans un film, donc on s'est juste vus quelquefois avant que je réalise que c'était juste un homme plus vieux qui s'intéressait à moi d'une manière qui me semblait inappropriée».

La vedette de Black Swan s'en est ensuite prise à l'équipe de Faber and Faber, l'éditeur du livre qui n'aurait selon elle pas vérifié les affirmations contenues dans l'ouvrage avant de le publier.

«Il n'ont fait aucune vérification, lui ou son éditeur. Ça ressemble à quelque chose de délibéré. Le fait qu'il utilise cette histoire pour vendre son livre me semble très étrange. Mais ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup d'erreurs factuelles et d'inventions totales», a conclu la vedette.

Ce n'est pas la première fois que Moby évoque une éventuelle relation entre lui et Natalie Portman, puisqu'il en avait déjà parlé lors d'une interview en 2008.

Dans son livre, il se demande comment une « vedette du cinéma aussi belle » peut s'intéresser à un « alcoolique chauve », et il conclut en précisant qu'il était soulagé quand elle a décidé de rompre.