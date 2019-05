Mort d’un bébé oublié dans la camionnette d’une garderie

Une fillette âgée de quelques mois s’est éteinte mercredi après avoir été laissée dans la camionnette d’une garderie durant plusieurs heures, selon le bureau du shérif de Jacksonville, en Floride.

Les policiers ont répondu à un appel concernant un bébé inconscient au Ewing’s Love and Hope Preschool and Academy vers 13 h. L’enfant a été trouvée dans un siège d’auto et a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Le chef adjoint des crimes majeurs du bureau du shérif de Jacksonville, Brian Kee, a indiqué que le bébé aurait été laissé dans la voiture à 8 h, rapporte la chaîne d’information CNN.

La température extérieure a atteint un maximum de 33 degrés mercredi.

M. Kee a expliqué que cette camionnette devait aller chercher quelques enfants le matin et un employé était responsable de s’assurer que tous les enfants étaient descendus du véhicule.

Ce centre accueille des enfants d’âge scolaire après la fin des classes et de très jeunes enfants. Un total de 14 enfants y étaient inscrits.