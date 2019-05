Quartier des spectacles: un quart de million $ pour mesurer le bruit

La Ville de Montréal dépensera environ 260 000 $ pour installer des équipements permanents de mesure du niveau sonore dans le Quartier des Spectacles afin de limiter les inconvénients pour les résidents lors de la période des festivals.

Ce contrat a été accordé à la firme SETI Média, à la suite d’un appel d’offres, pour l’acquisition et le support d’équipements de surveillance sonore pour le Quartier des spectacles.

L’équipement permettra «de mieux repartir et de mieux comprendre les effets sonores lors des spectacles et de faire en sorte que les citoyens qui habitent au pourtour du Quartier des spectacles aient le moins d’inconvénients possible», a commenté François William Croteau, responsable de la ville intelligente et des technologies de l’information au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Et, de mieux comprendre aussi l’effet du bruit des spectacles sur les bâtiments», a-t-il ajouté. Pour les promoteurs, cela permettra «d’optimiser la qualité du son des spectacles et même de réduire le son, le bruit, tout en maximisant la qualité musicale sur les sites», a poursuivi M. Croteau.

«Une lecture continue en temps réel sur les sites des festivals», «une surveillance et une vérification de la propagation du son» et «une meilleure planification en amont avec les promoteurs d’événements» découleront de ces mesures, selon la documentation adoptée à la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal mercredi.

Ces technologies visent aussi à «garantir une plus grande tranquillité des citoyens et, conséquemment, à réduire le nombre de plaintes», peut-on lire.

Le Quartier des spectacles voit d’un bon œil l’installation des sonomètres. «C’est une bonne chose, parce que ça va permettre de mapper le territoire sonore», commente la relationniste Marie Lamoureux.

«Ça va permettre d’améliorer l’expérience des spectateurs et d’optimiser comment le bruit circule dans le Quartier des spectacles», soutient Mme Lamoureux. Par exemple, cela donnera des indications sur la manière d’ajuster les haut-parleurs.

Plus tôt ce mois, la Ville a décidé de limiter le volume permis pour trois festivals cet été au parc Jean-Drapeau, notamment à la suite de plaintes de résidents de la Rive-Sud.