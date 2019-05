Tarantino enflamme la Croisette

L’histoire d’amour entre Cannes et Quentin Tarantino se poursuit : 25 ans après avoir remporté la Palme d’or avec son chef-d’œuvre Pulp Fiction, le célèbre cinéaste américain a une fois de plus électrisé la Croisette avec son nouveau film, Il était une fois à Hollywood, une comédie noire brillante et éclatée qui rend hommage au Hollywood des années 1960.

On n’avait pas senti une telle euphorie depuis le début du festival. Trois heures avant le début de la première projection, une longue file de journalistes se dessinait déjà devant l’entrée de la salle. S’il y a bien un événement que tous attendaient, c’est celui-ci : Tarantino qui revient en compétition avec un nouveau film qui réunit à l’écran un trio de stars du tonnerre (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie). Les festivaliers ne pouvaient pas rêver à une plus belle affiche.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le film n’a pas déçu. Alors que les Pitt, DiCaprio et Robbie ont fait le bonheur des photographes sur le tapis rouge, les cinéphiles ont retrouvé à l’écran le bon vieux Tarantino qu’on aime, avec ses dialogues savoureux, ses multiples clins d’œil à la culture pop et une trame musicale endiablée.

Une œuvre personnelle

Neuvième long métrage de l’enfant terrible du cinéma américain, Il était une fois à Hollywood nous transporte à Los Angeles en 1969. On y suit un acteur sur le déclin (Leonardo DiCaprio) qui, après avoir joué un cowboy pendant des années dans une populaire série télé, tente de relancer sa carrière en jouant un western spaghetti. Brad Pitt se glisse dans la peau de son meilleur ami et cascadeur, un personnage à la fois violent et charmeur que l’acteur a visiblement eu beaucoup de plaisir à incarner (il vole la vedette).

Tarantino s’est aussi beaucoup amusé avec ce film, en brouillant notamment les pistes entre la fiction et la réalité. Les personnages de Pitt et DiCaprio ont été inventés de toutes pièces, mais celui de l’actrice Sharon Tate (joué par Margot Robbie) a vraiment existé (elle a été assassinée en 1969 par les disciples de Charles Manson). Inutile de dire que le cinéaste a revisité cette histoire à sa façon.

Véritable lettre d’amour au cinéma, Il était une fois à Hollywood est probablement le film le plus personnel et le plus émouvant de Tarantino. Et il est aussi clairement un de ses meilleurs.