Trudeau annonce le renouvellement de la flotte des garde-côtes

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi un investissement de 15,7 milliards de dollars pour la construction de 18 nouveaux navires destinés au renouvellement de la flotte vieillissante de la Garde côtière du Canada.

Le projet prévoit la construction de 16 grands navires polyvalents et de deux navires de patrouille de l'Arctique dans deux chantiers navals, l'un à Vancouver, l'autre à Halifax.

Le gouvernement va également investir 2 milliards de dollars pour la remise en état de la flotte actuelle de navires, dont l'âge moyen est de 38 ans et dont certains risquent de «rouiller sur place», a dit M. Trudeau lors d'une conférence de presse à Vancouver.

Les nouveaux navires seront affectés à des opérations de recherche et de sauvetage, d'intervention environnementale, de déglaçage et de surveillance des pêches.

Le littoral canadien, «le plus grand au monde», s'étire sur plus de 200 000 km entre les océans Atlantique, Pacifique et Arctique et les interventions des garde-côtes permettent de sauver la vie d'environ 50 personnes par jour, a souligné M. Trudeau.