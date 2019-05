Une programmation éclatée à ComédiHa !

Un Grand bal masqué avec la Compagnie Créole, une soirée feu de camp avec 2Frères, un party country avec Guylaine Tanguay, la folie Woodstock avec un collectif d’artistes, les Denis Drolet qui chantent Plume et un karaoké géant avec P-A Méthot et une vingtaine d’invités : la 20e édition du ComediHa ! Fest s’annonce colorée et rassembleuse.

Le ComediHa ! Fest levait le voile, mardi au Palais Montcalm, sur une consistante et éclectique programmation de 350 spectacles qui auront lieu entre le 7 et le 18 août prochain. La musique s’invite au 20e anniversaire du festival d’humour avec une nouvelle scène érigée à la place d’Youville.

«Nous, on voulait fêter. Et qui dit fête, dit rire, mais aussi musique et chansons» a justifié mardi le fondateur du ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard, lors d’une conférence de presse.

De la nostalgie

Le cœur sera à la fête avec Les Soirées 20 ans, série de concerts qui débutera le 8 août avec Les Denis chantent Plume, spectacle créé il y a quelques années où le duo reprend les chansons de leur idole. Guylaine Tanguay débarquera avec un grand party country le lendemain.

Sortez vos loups le 10 août, car la Compagnie Créole offrira ses indémodables succès festifs lors d’un Grand bal masqué. La nostalgie sera au rendez-vous le 14 août avec le spectacle Les années Woodstock.

Rick Hugues, Pascal Dufour et Miriam Baghdassarian, que le public a connue à La Voix, feront revivre les grands moments de ce mythique festival, juste avant une soirée feu de camp avec 2Frères le 15 août.

P-A Méthot pilotera le 16 août le Karaoké Extravaganza, un karaoké géant qui fera chanter à la foule les plus grands succès d’hier à aujourd’hui, en compagnie d’une vingtaine d’invités.

Un parcours humoristique

Les deux villages ComediHa!, inaugurés l’an dernier, seront de nouveau érigés à Place George V et au parc de la Francophonie, avec ses salles temporaires ludiques sous chapiteau et dans des conteneurs.

Les festivaliers pourront y créer leur propre parcours humoristique parmi plus de 350 spectacles qui durent « entre 5 minutes et deux heures », a souligné Sylvain Parent-Bédard.

Les concepts éprouvés tels que Piment Fort, les Shows XXX, les Shows mystère et Comédie dans le noir, seront de retour.

Les émissions d’humour Roast Battle et Comédie sur mesure, toutes deux diffusées à Z télé, se transposeront sur scène, tandis que Mike Ward et Guillaume Wagner viendront enregistrer des épisodes de leur podcast respectif.

Le Théâtre Petit Champlain s’ajoute à la vingtaine de lieux de diffusion, en ouvrant ses portes pour le ComediHa ! Club Best Of, avec, entre autres, Kim Lizotte, les Grandes Crues, Olivier Martineau et Philippe-Audrey L arrue-St-Jacques.

Il avait été annoncé il y a trois semaines que Les Denis Drolet, Fabien Cloutier, Kev Adams, Pierre Hébert, P-A Méthot et Phil Roy allaient animer les traditionnels galas, tandis que Normand Brathwaite concocte une soirée spéciale Bonne Fête ComediHa !, autant de spectacles qui se tiendront au Palais Montcalm.

- Les lunettes jaunes, qui sont le laissez-passer du festival, sont disponibles en prévente, au coût de 40 $ jusqu’au 19 juin. Elles seront offertes à 60 $ à partir du 20 juin, et donnent accès à 350 spectacles, sauf les galas.