Deux jeunes soupçonnés d’avoir volé 25 voitures

Deux jeunes soupçonnés d’avoir volé plus d’une vingtaine de véhicules de marque Lexus dans la grande région de Montréal pour les exporter ont récemment été mis hors d’état de nuire par la police de Longueuil.

Les deux Montréalais Tommy Lapierre et César Jose Ramos-Rosario, âgés respectivement de 22 et 21 ans, auraient volé 25 voitures, dont 21 Lexus. Les quatre autres étaient d’autres modèles du constructeur Toyota.

Le duo fait face à un total de 31 chefs d’accusation.

«La marque privilégiée était la Lexus RX-350, dans les années 2016 à 2018, relate Mélanie Mercille, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Les véhicules étaient volés pour l’exportation de ceux-ci.»

Pour aller où?

Les destinations des véhicules subtilisés n’ont pas pu être précisées.

Le SPAL a pu mettre le grappin sur les deux jeunes hommes après une «minutieuse enquête» en collaboration avec les services de police de Montréal, de Laval, de Mascouche et de Saint-Eustache, ainsi que les régies intermunicipales de police Roussillon et Richelieu Saint-Laurent.

«Les policiers ont aussi été en mesure, au cours de leur longue enquête, de retracer au moins huit des 25 véhicules volés par les deux suspects» avant qu’ils soient exportés, précise un communiqué du SPAL, précisant que 11 des vols ont été commis sur leur territoire.

L’enquête a débuté le 29 octobre dernier, «à la suite d’un premier vol de véhicule de marque Lexus survenu sur notre territoire», ajoute le corps de police.

César Jose Ramos-Rosario a été arrêté le 13 mai et son présumé complice, Tommy Lapierre, a pu être appréhendé quatre jours plus tard.

Les suspects ont été libérés avec plusieurs conditions de libération, comme des interdictions de communiquer entre eux, de conduire ou d’avoir en leur possession des clés de Lexus et de Toyota. Ils devront aussi respecter un couvre-feu de 20h à 6h.

Conseil pour éviter les vols

Devant cette importante série de vols, le SPAL a dressé une liste de conseils aux propriétaires de véhicules pour les sensibiliser aux différents dangers.

Stationner dans un endroit éclairé

Stationner dans un garage, si possible

Installer un système d’alarme autre que celui d’origine

Faire buriner le véhicule et ses composantes

Installer un système de repérage approuvé par vos assurances

Installer un bloque-volant

Dénoncer toute intrusion sur votre propriété ou celle de vos voisins et rapporter toute situation inhabituelle, dans votre quartier, en composant le 911.

En cas de vol, on recommande notamment à la population de ne pas intervenir et de noter le plus de détails possible sur les suspects.

Toute personne détenant de l’information est priée de contacter la ligne du SPAL Info-Azimut, de façon anonyme, au 450 646-8500.