Immobilier: les maisons de luxe ont la cote

Les maisons de luxe ont continué à coûter de plus en plus cher dans la grande région de Montréal, avec un prix égal ou supérieur à 980 000 $, en 2018, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente.

C’est ce que rapporte l’étude «Les propriétés de luxe au Québec» dévoilée jeudi par la firme JLR, une filiale d’Equifax.

Sans surprise, on indique que les maisons de luxe (3 % des propriétés les plus chères ou 97e percentile) et les maisons ultra-luxueuses (1 % des propriétés les plus chères ou 99e percentile) se trouvent dans la métropole et ses régions limitrophes.

Pour les maisons ultra-luxueuses, leur valeur est demeurée stable en 2018 dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal avec un prix égal ou supérieur à 1 541 230 $.

«Ces prix sont respectivement près de trois et cinq fois plus élevés que le prix médian des maisons unifamiliales dites «régulières» dans la RMR de Montréal», précise-t-on dans l’étude.

JLR écrit dans son étude que «le manque de terrains disponibles à la construction de maisons unifamiliales est [...] un problème» à Montréal.

«De plus, la rareté de l’espace tend à favoriser la construction de projets d’habitations à plus haute densité, et donc, le bassin de maisons unifamiliales ne bouge pratiquement pas», ajoute-t-on.

Montréal figure au sommet, mais c’est à Sherbrooke que les gains de valeur les plus substantiels ont été réalisés ces cinq dernières années, avec des hausses de valeur de 33 % pour les maisons de luxe et de 40 % pour les maisons ultra-luxueuses.

Les maisons de luxe de la capitale régionale de l’Estrie ont même été plus coûteuses à l’achat qu’à Québec, en 2018, soit 608 320 $ (+7 %) versus 576 180 $ (+3 %). La rareté des propriétés de luxe à Sherbrooke explique en grande partie ces chiffres, selon JLR, qui pointe du doigt les maisons situées en bordure de plans d’eau.

À Québec, le prix des maisons ultra-luxueuses a été le deuxième plus élevé de la Belle Province, à 850 000 $ (+9 %), suivi de Gatineau à 700 000 $ (+4 %).

Les prix les plus bas en 2018, parmi les maisons les plus chères, se trouvaient à Trois-Rivières, avec un prix au 97e percentile de 371 930 $, en hausse de 3 % sur 2017.

JLR indique par ailleurs que les maisons de luxe et les maisons ultra-luxueuses ont augmenté de valeur «plus fortement» que les prix médians dans toutes les RMR de la province.

«L’intérêt grandissant pour ce marché et l’emplacement de ce type de propriétés sont deux facteurs qui contribuent à faire grimper le prix des habitations luxueuses et ultra-luxueuses», écrit JLR.

Bon début d’année pour la copropriété de luxe à Montréal

En ce qui a trait à la copropriété de luxe, Montréal «semble connaître un bon début d’année», note JLR, qui cite les projets offrant des unités haut de gamme comme l’hôtel Four Seasons, avec des copropriétés à vendre de 7 millions $ à 15 millions $ et le 1111, rue Atwater, où un condo a été vendu 13 millions $. Sur cinq ans, les copropriétés de luxe à Montréal ont enregistré un gain de valeur de 24 % sur cinq ans, à 750 000 $ et plus.

C’est toutefois à Québec que la hausse de valeur la plus vertigineuse a été observée sur un an, soit 11 %, à 520 000 $ et plus.