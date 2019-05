La majorité des traversées en construction

Les automobilistes devront s’armer de patience alors que plus de la moitié des traversées vers Montréal seront l'objet de travaux routiers durant la période estivale.

Aucune fermeture de longue durée n’est prévue sur ces axes stratégiques. La majorité des travaux se produira le week-end ou le soir.

«Ça va être des fermetures ponctuelles, mais des fermetures qui vont faire mal», a précisé jeudi Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec.

«Si on se retrouve par exemple la fin de semaine où on ferme presque l’échangeur de la 13 et de la 40 et qu’on s’en va vers l’aéroport, ça risque d’être problématique», a-t-elle ajouté.

De nombreuses traversées pour atteindre l’île de Montréal ou pour en sortir seront en construction parmi une trentaine de chantiers majeurs prévus. L’autoroute 13, le pont Pie-IX, le pont Honoré-Mercier, le pont de l'Île-aux-Tourtes, le pont Jacques-Cartier et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront des secteurs problématiques pour la circulation routière.

Le pont Papineau-Leblanc, emprunté par l’autoroute 19, et l’autoroute 15 sont «les deux seules traversées» exemptes de travaux, selon Mme Bensadoun.

Devant ce casse-tête routier, Philippe Sabourin, porte-parole administratif de Montréal, propose à la population de prévoir ses déplacements en écoutant «la radio, les chroniqueurs de circulation et de consulter les sites internet».

Durant l’été, les chantiers routiers devraient couvrir 260 kilomètres de route. M. Sabourin considère qu’il s’agit «d’un coup de barre à donner» pour effectuer les travaux.

Difficile par le nord

Les Montréalais qui désirent se rendre vers le centre-ville de Montréal à partir du nord devront user d’imagination. Le secteur du boulevard Décarie et du projet Turcot, ainsi que le boulevard Pie-XI, la rue Viau et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront tous en chantier durant l’été.

Selon Philippe Sabourin, d’autres options s’offrent aux automobilistes pour pallier la situation. Le boulevard de l'Assomption, le boulevard Lacordaire et le boulevard Saint-Michel seraient des routes potentielles pour circuler à travers la Ville.

«Il y a des panneaux à affichages variables, des panneaux électroniques. On va toujours donner le choix aux automobilistes pour aller chercher d’autres alternatives», a ajouté M. Sabourin.

Rues fermées

Les rues de Montréal ne seront pas épargnées par les nombreux chantiers de construction, comme certaines artères seront complètement fermées à la circulation durant l’été 2019.

La rue Sainte-Catherine Ouest, entre l’avenue McGill College et la rue de Bleury, sera fermée encore jusqu’en 2020. La rue Jean-Talon sera aussi inaccessible jusqu’à la fin de l’été en raison de travaux à la station de métro de la ligne bleue.

La rue Saint-Hubert, en travaux depuis 2018, sera à éviter en raison de la reconstruction des infrastructures souterraines et de voirie entre les rues Jean-Talon Est et Saint-Zotique Est. La rue Viau, entre les rues de Bellechasse et Beaubien Est sera aussi complètement fermée.

Secteurs à éviter:

Pont Jacques-Cartier

Asphaltage

Juin à août 2019

Autoroute 10

Entre la route 134 et l’autoroute 30

Construction

Juin à août 2019

Échangeur des autoroutes 13 et 40

Reconstruction du pont de l’autoroute 13 au-dessus de l’autoroute 40 et travaux de maintien

Été 2019

Échangeur des Laurentides

Travaux correctifs

Dès le 27 mai 2019

Pont Pie-IX

Réfection

Dès août 2019

Pont de l’Île-aux-Tourtes

Travaux de maintien

Été 2019 jusqu'à la fin de l’année

Pont Honoré-Mercier

Travaux de maintien

26 juin au 19 juillet 2019

Tunnel Ville-Marie

Travaux de maintien

Été 2019

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Asphaltage dans les deux directions

À confirmer

Autoroute Bonaventure

Travaux de maintien

Été 2019