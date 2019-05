Les chiens maintenant admis à la Sépaq

Depuis le 17 mai dernier les chiens ne sont plus persona non grata dans les parcs nationaux de la Sépaq.

C’est à la suite d’un projet pilote en cours depuis 2016 que les spécialistes en sont venus à la conclusion que les bêtes poilues avaient le droit de visiter les parcs nationaux du Québec en compagnie de leur humain.

Pas besoin donc de faire garder votre animal ou de le laisser seul à la maison lors de votre prochaine escapade dans votre parc national préféré.

À noter que certains règlements sont à respecter. Votre chien devra être en laisse et cette dernière devra être d’une longueur maximale de 3 mètres et vous devrez également vous assurer de ramasser les excréments de votre animal. Il faut aussi savoir que votre animal sera seulement le bienvenu dans des boucles de campings et des sentiers bien déterminés.

Ce ne sont donc pas tous les parcs de la Sépaq qui acceptent votre bête poilue.

En raison de leurs contraintes biologiques spécifiques et leurs particularités propres, les parcs nationaux d’Anticosti et de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé continueront d’interdire l’accès aux chiens.

Pour vérifier si votre chien est admis à l’endroit que vous souhaitez explorer, visitez le site de la Sépaq avant de partir afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.