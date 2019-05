Les femmes plus productives au bureau quand il fait chaud

La «bataille du thermostat» pourrait être réglée une fois pour toutes: les femmes sont plus productives au bureau lorsqu’il fait chaud.

C’est la conclusion à laquelle arrivent deux chercheurs dans une étude publiée mercredi dans la revue américaine PLOS ONE.

Pour leur étude, ils ont analysé le comportement de 543 étudiants à Berlin, en Allemagne, du 25 septembre au 6 décembre 2017.

Les étudiants ont eu à faire des additions mentales (tâche mathématique), trouver des mots avec des lettres données (tâche verbale) et faire des tests de réflexion (tâche cognitive) dans un laboratoire dont la température variait entre 16,19 °C et 32,57 °C.

Le résultat: les femmes ont mieux performé dans les tâches mathématiques et verbales lorsque les températures étaient plus chaudes, contrairement aux hommes, qui ont mieux réussi lorsqu’il faisait plus froid dans le laboratoire.

«C’est prouvé que les femmes apprécient les températures intérieures plus chaudes que les hommes, mais jusqu’à présent, on croyait que c’était seulement une question de préférence personnelle», a expliqué Tom Y. Chang, de l’USC Marshall School of Business, à Los Angeles, en Californie, dans un communiqué de l’université.

«Ce que nous avons constaté, ce n’est pas seulement que vous vous sentez confortable ou non, mais que votre performance sera affectée par la température», a ajouté le chercheur.

Pour ce qui est des tâches cognitives, la température de la pièce n’a pas eu d’incidence ni chez les hommes ni chez les femmes.

«Nos résultats suggèrent que les lieux de travail mixtes pourraient augmenter leur productivité en réglant le thermostat au-dessus des normes actuelles», peut-on lire dans l’étude.

«Une des choses les plus surprenantes que nous ayons apprises est qu'il ne s'agit pas de températures extrêmes», a déclaré Tom Y. Chang. «Ce n’est pas comme si on commençait à geler ou à bouillir au bureau. Mais si vous passez de 15 à 23 °C, ce qui est une plage de température relativement normale, vous constatez toujours une variation significative des performances», a soutenu le chercheur.

Selon cette étude, les patrons ne devraient pas négliger la température au bureau s’ils souhaitent une productivité accrue.

«Les gens investissent beaucoup pour que leurs travailleurs soient à l'aise et hautement productifs. Cette étude dit que, même si vous ne vous souciez que de l'argent ou des performances de vos travailleurs, vous devriez peut-être augmenter la température de vos immeubles de bureaux», conclut Tom Y. Chang.