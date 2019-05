Moby persiste et signe: il a été en couple avec Natalie Portman

Moby a répété sur Instagram que lui et Natalie Portman ont bien été en couple, ce qu'elle dément. Le musicien de 53 ans a abordé leur relation dans sa nouvelle autobiographie, Then It Fell Apart, dans laquelle il affirme que la star de Black Swan l’a dragué dans sa loge après un concert il y a 20 ans.

Le chanteur assure qu'ils ont commencé à se fréquenter et que l'actrice a mis un terme à leur relation naissante après avoir rencontré un autre homme.

Natalie Portman a contesté la version des faits de Moby dans un nouvel entretien avec Harper's Bazaar, affirmant que leur relation était strictement platonique et qu'elle avait duré jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il s'agissait d'«un homme beaucoup plus âgé qui était glauque alors que je venais juste de finir l’école secondaire». Moby a défendu sa version des faits en partageant une ancienne photo d'eux deux sur Instagram, sur laquelle il apparaît en train de faire une grimace tout en posant torse nu, son bras sur les épaules de l'actrice.

«J'ai récemment lu un article de potins dans lequel Natalie Portman déclarait que nous n'étions jamais sortis ensemble, a-t-il écrit en commentaire. Cela m'a surpris, puisque ça a été le cas. Et après une brève relation amoureuse en 1999, nous sommes restés amis pendant des années.»

Il a également affirmé qu'il respectait son «intelligence et son activisme», mais qu'il ne comprenait pas pourquoi elle «déformerait activement la vérité sur notre relation (bien que brève)». Moby conteste également les propos de Natalie Portman qui critiquent la maison d'édition Faber&Faber pour ne pas avoir vérifié les faits qu'il établit dans son autobiographie avant sa parution. «L’histoire telle que décrite dans mon livre Then It Fell Apart est exacte, et il y a beaucoup de photos qui la corroborent, etc.», a-t-il ajouté.

Les mémoires de Moby reviennent également sur ses rencontres amoureuses avec Lana Del Rey et Christina Ricci, qui n'ont pas encore fait de commentaires.