«Mononcle Richard» fait son commentaire annuel sur les cyclistes

Avec le printemps arrivent les outardes, mais aussi les commentaires de «mononcle Richard» sur les cyclistes.

Les comportements de certains cyclistes, qui ne respectent pas le Code de la sécurité routière, horripilent le chroniqueur, mais aussi de nombreux automobilistes.

Voyez les autres chroniques de Richard Martineau:

Maxime Bernier: «la médaille d’or dans l’art de se tirer dans le pied!»

Trois chercheurs de l'ONU dénoncent le projet de loi sur la laïcité

«Vous vous dites : je suis cycliste, je ne pollue pas, je fais de l’exercice, je suis cool : mais ça ne vous mets pas au-dessus des lois!», lance-t-il dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Il invite les cyclistes, mais aussi tous les usagers de la route, à respecter la signalisation, que l’on soit en Bixi, en trottinette, en quadriporteur, en scooter!

«C’est épouvantable que les cyclistes se fassent frapper par des automobilistes. Aidez-nous à vous aider. Je pense qu’on apprend comme automobilistes à partager la route. De plus en plus, on a conscience de la présence des cyclistes, et c’est une bonne chose, mais s’il vous plaît, respectez le Code de la route!»

«Les cyclistes ne sont pas au-dessus des lois», conclut-il.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***