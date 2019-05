La Commission scolaire English-Montreal espère toujours en arriver à une entente avec la Commission scolaire Pointe-de-l’Île, avant que le ministre ne tranche. Elle se dit ouverte à collaborer en prêtant ses locaux aux élèves de l’est de Montréal.

En entrevue avec Mario Dumont, la présidente de la Commission scolaire English-Montreal a manifesté sa volonté de se rasseoir à la table afin de regarder les options possibles.

À l’heure actuelle, l’offre est la suivante : offrir le terrain et les locaux dont a besoin la Commission scolaire Pointe-de-l’Île, sans que celle-ci ne devienne propriétaire des lieux. «On opte pour la cohabitation», exprime la présidente Angela Mancini.

La Commission scolaire de l’est de Montréal a besoin de 3000 places additionnelles, soit 156 classes pour la prochaine rentrée.

Hier, le ministre de l’Éducation a lancé un ultimatum aux deux parties. Elles doivent trouver une solution avant le 10 juin, sans quoi Jean-François Roberge transférera trois écoles d’English-Montreal à Pointe-de-l’Île.

Angela Mancini défend pour sa part qu’il serait plus intéressant de cohabiter, d’autant plus qu’il est déjà arrivé que deux commissions scolaires partagent les mêmes locaux et le même édifice.