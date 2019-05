Où trouver les meilleurs «lobster rolls» du Maine

Les fameux «lobster rolls» du Maine. Si bons que les amoureux de fruits de mer roulent des kilomètres rien que pour prendre une bouchée de ce petit pain au homard. Notre mission: trouver les plus décadents ou les plus goûteux, bref les meilleurs! Nous avons consulté plusieurs blogues culinaires et fouillé dans les commentaires de voyageurs pour déterminer le top 3 que voici.

1. Clam Shack, Kennebunk

Les gens font la file pour déguster le «lobster roll» du Clam Shack, un resto sans prétention aménagé dans une petite cabane à Kennebunck, près d’Ogunquit. Le propriétaire, Steve Kingston, se targue de ne mettre que du homard dans son sandwich. Oubliez la laitue, le céleri ou autres accompagnements, vous ne trouverez que de gros morceaux de homard fraîchement pêché dans un pain de boulangerie, relevés d’un filet de beurre ou de mayonnaise, ou les deux.

www.theclamshack.net

2. Red’s Eats, Wiscasset

Tous ceux qui empruntent la Route 1 à travers Wiscasset, à environ une heure d’Old Orchard, auront remarqué la foule qui attend devant une petite cabane blanche. Bienvenue au Red’s Eats, le restaurant le plus célèbre de la ville.

Les amateurs se délectent d’un généreux «lobster roll» garni au minimum de deux pinces et d’une queue de homard frais du jour. La mayonnaise et le beurre sont servis en accompagnement, vous permettant d’assaisonner votre guédille selon vos envies. Le pain grillé est copieusement beurré pour ajouter du croquant sous la dent. Un «lobster roll» à déguster sur place devant une splendide vue au bord de l’eau.

www.redseatsmaine.com

3. Lobster Shack at Two Lights, Cape Elizabeth

Le Lobster Shack at Two Lights cuisine les fruits de mer et les petits pains au homard depuis 50 ans. Située sur les côtes rocheuses de Cape Elizabeth, près de Portland, cette institution est reconnue pour son emplacement en bord de la mer et ses nombreux prix du «meilleur “lobster roll” du Maine».

https://lobstershacktwolights.com/