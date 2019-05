Retour des Nordiques : Pierre Karl Péladeau garde la flamme

Même si les rumeurs autour d’un possible retour des Nordiques de Québec se font plus rares par les temps qui courent, Pierre Karl Péladeau ne croit pas que l’espoir s’amenuise, loin de là.

En entrevue à l’émission JiC, jeudi, le président et chef de la direction de Québecor a réitéré son intérêt de travailler avec la Ligue nationale de hockey (LNH) pour ramener une équipe dans la Vieille Capitale.

«Nous avons tout ce qu’il faut à Québec et il n’y a pas de raisons de ne plus avoir cette flamme-là, bien au contraire. Maintenant, est-ce qu’on souhaiterait que ça se produise plus rapidement, qu’il y ait plus de mouvement? C’est indéniable. Mais, chose certaine, Québec sera toujours une ville de hockey et on ne peut pas considérer que son sort va se détériorer. Au contraire, il ne peut que s’améliorer», a-t-il fait savoir.

«C’est la raison, évidemment, pour laquelle nous allons continuer à travailler très, très étroitement avec la Ligue – parce que nous sommes diffuseurs – et faire en sorte qu’on puisse démontrer aux dirigeants la capacité de Québecor d’être un partenaire de premier choix», a ajouté le magnat de la presse.