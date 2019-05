Courez et pédalez pour l’amour des mères et des enfants

Jeunes gens d’affaires, les mères et les enfants malades ont besoin de vous!

Sortez vos tenues de sport les plus originales et participez, le 31 mai prochain, à la 9e édition du Duathlon urbain au profit du Centre d’excellence en néonatalogie du CHU Sainte-Justine.

Entre 11h30 et 14h, le Square Victoria sera bondé de sportifs rassemblés pour une bonne cause.

«Le Duathlon urbain est bien plus qu’une course à cravate ludique des gens d’affaires : c’est aussi – et surtout! – un extraordinaire levier de changement social», explique Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Les sommes amassés lors du Duathlon urbain vont permettre «d’offrir le meilleur aux mères et aux bébés grâce au Centre d’excellence en néonatalogie. Parce que tous les parents n’ont qu’un seul souhait: la santé de leur enfant», peut-on lire dans le communiqué de ce défi sportif.

Les personnes intéressées à faire une différence sont invitées à former une équipe mixte de trois participants, qui devront courir et parcourir une distance en BIXI.

Cliquez ici pour tous les détails sur la course et pour vous inscrire.

Si l’inscription au duathlon est gratuite, chaque équipe doit amasser une somme minimale de 900 $ en dons.

L’équipe qui aura amassé le plus de dons recevra un voyage pour deux personnes en classe affaires à San Francisco grâce à Air Canada et deux nuitées à l’hôtel, un prix d’une valeur de plus de 7500$.

Et côté look, l’équipe qui aura épaté l’organisation avec les tenues les plus originales gagnera trois paires de billets pour le Piknic Électronik Montréal, au parc Jean-Drapeau, le tout d'une valeur de 110 $

Pour cette 9e édition, les ambassadeurs sont le nageur et champion paralympique Benoît Huot, la plongeuse et médaillée olympique Meaghan Benfeito, l’animatrice de l’émission «JiC» à TVA Sports Geneviève Tardif, ainsi que l’ostéopathe, conférencier, auteur et entraîneur Jean-François Harvey.

Et le duathlon sera animé par Mathieu Roy, chroniqueur à «Salut Bonjour».

«Le Duathlon urbain est un évènement sportif ludique, festif et coloré, mais c’est aussi un mouvement de générosité. Mes trois enfants sont nés au CHU Sainte-Justine et ils sont en pleine forme. C’est donc un plaisir pour moi de m’impliquer afin que ce soit ainsi pour tous les enfants», confie Mathieu Roy.

Le but? Récolter 300 000 $ pour soutenir le Centre d’excellence en néonatalogie du CHU Sainte-Justine.