Émondeur électrocuté à Longueuil: début des audiences publiques lundi

Le Bureau du coroner a annoncé vendredi la tenue d'audiences publiques dans le cadre de l’enquête publique sur le décès d’un émondeur, mort électrocuté après avoir coupé une branche d’arbre qui est tombée sur des fils électriques, en 2016, à Longueuil.

Le 28 avril 2016, Geoffroy Ponton-Bernard émondait un arbre dans la cour arrière d’une résidence privée du boulevard Perron lorsque le drame s’est produit.

À l’époque, un voisin avait raconté avoir vu le jeune homme couper une grosse branche d’arbre qui était ensuite tombée sur des fils électriques.

«Il était suspendu dans les airs quand c’est arrivé et le feu a pogné après lui. J’ai ensuite vu de la fumée, puis il est tombé», avait témoigné Jacques Bouchard, le voisin d’en face qui avait assisté à la triste scène depuis sa fenêtre de salon.

Le décès de Geoffroy Ponton-Bernard avait été constaté peu de temps après.

Présidée par la coroner, Me Karine Spénard, cette enquête publique «vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de M. Ponton-Bernard, ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine», a indiqué le Bureau du coroner.

Les audiences publiques dans ce dossier auront lieu du 27 au 29 mai, au palais de justice de Longueuil.

Rappelons qu’en décembre 2018, la coroner en chef, Me Pascale Descary, avait ordonné la tenue d’enquêtes publiques sur trois décès ayant «suscité plusieurs questions», dont celui de Geoffroy Ponton-Bernard.