La musique pour améliorer le bien-être des résidents du CHSLD de Matane

Les résidents du CHSLD de Matane ont été bercés cet après-midi par les plus beaux airs de musique.

Ils ont assisté à l’un d’une série de concerts qui sont présentés dans une quinzaine d'établissements avec pour objectif d'améliorer leur bien-être.

Ces concerts intimistes organisés par la Société pour les arts en milieu de santé visent à contribuer à la qualité de vie des résidents.

C’est la première fois que le CISSS du Bas-Saint-Laurent propose ce type de concerts avec des musiciens professionnels. C’est la violoniste et professeure au conservatoire de Rimouski, Élise Lavoie, qui a proposé ce projet au comité des usagers du Centre intégré.

L’initiative répond aussi à l'objectif du CISSS d'offrir un milieu plus humain et plus chaleureux pour les résidents.

La directrice adjointe du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Elizabeth Lavoie, affirme que la musique fait des merveilles pour les résidents: «La musique vient stimuler la mémoire ancienne, la mémoire des sens, l’une des dernières mémoires qui reste intacte chez la personne âgée.»

Seize spectacles sont organisés cette année et chaque concert est adapté à la clientèle. Trois centres de réadaptation pour les jeunes en difficultés d’adaptation recevront aussi la visite de musiciens.

Pour la violoniste Line Giasson, c’est un plaisir de faire vivre de telles émotions aux personnes âgées. «Ça fait chaud au cœur, confie-t-elle, c’est bon pour nous et c’est bon pour eux.»

La prochaine activité aura lieu le 5 juin prochain à Rimouski pour la clientèle jeunesse.