Si l’appel à l’aide du maire de Rigaud au nom des sinistrés de sa ville est légitime et nécessaire, Mario Dumont apporte une mise en garde : les finances publiques du Québec ne sont pas un «bar ouvert».

Les Villes frappées par les inondations printanières ont appris que Québec ne remboursera plus l’intégralité des sommes des frais d’hébergement des sinistrés comme en 2017, mais plutôt 75 %.

À Rigaud, 218 personnes qui ne peuvent retourner chez elles sont toujours dans des hôtels et risquent de se retrouver dans des centres d’hébergement ou des écoles. Le maire de la municipalité réclame l'aide financière du gouvernement.

S’il faut être sensible à la situation des sinistrés, il ne faut pas revivre des situations comme lors des inondations de 2017, où les délais de traitement des réclamations ont engendré des factures monstres pour les citoyens.

«Il y a des gens qui, lors des inondations de 2017, ont passé plus d’un an à l’hôtel. Tout ça remboursé à 100 % par les contribuables, note Mario Dumont. On nous raconte des histoires de personnes dont la facture d’hôtel représentait deux, trois, quatre, cinq fois plus que la facture des rénovations de leur maison. [...] C’est fou raide!»

Pour arriver à réduire les coûts des frais d’hébergement, Québec devra absolument livrer la marchandise sur sa promesse de réduire la bureaucratie et, du même coup, les délais de remboursement des travaux pour les sinistrés, souligne Mario Dumont.

L’animateur se montre aussi favorable à une écoute attentive des besoins des sinistrés et à une recherche de solutions «pratico-pratiques», mais il est aussi en accord avec le gouvernement de la CAQ – qui a été élu sous la promesse d’être prudent avec les fonds publics – quand celui-ci refuse que les coffres de l’État deviennent un «bar ouvert».

«Dans n’importe quel programme qui concerne les finances publiques et où tu payes à 100 %, ça finit par s’appeler un bar ouvert. Et quand il y a un bar ouvert, vous savez ce qui arrive», laisse-t-il entendre.