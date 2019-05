Rappel de lanières de poulet en raison de la bactérie Salmonella

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) informe qu’il ne faut pas consommer les lanières de poulet de marque Compliments en raison d’un risque de maladies causées par la bactérie Salmonella.

Ce produit a donc été rappelé. Il a été vendu jusqu’au 1er mai 2019 à l’échelle nationale et des boîtes pourraient toujours se trouver dans le congélateur des consommateurs. Si c’est le cas, il faut les jeter ou les rapporter où elles ont été achetées.

L’ACIA indique que si vous croyez avoir été malade après avoir mangé ce produit, il faut communiquer avec un médecin.

«Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

Les produits visés ont été commercialisés sous le nom «Lanières de poulet - escalopettes de poulet panées, non cuites» et vendus en format de 907 g. Ils portent la mention «Meilleur avant : 2019 NO 24», ainsi que le code CUP «0 57742 33687 0».