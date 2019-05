Téléphones confisqués et villa secrète, le jury délibère à Cannes

Téléphones confisqués, villa dans un endroit soigneusement secret protégé par la police: le jury du 68e Festival de Cannes entrera samedi matin en conclave pour décider du palmarès. Il ne réapparaîtra qu'en début de soirée pour le dévoiler.

Selon le règlement du festival, le jury, cette année présidé par le Mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, doit «obligatoirement» attribuer sept prix: la Palme d'or, le Grand Prix, les prix de la mise en scène, du jury, du scénario et les prix d'interprétation féminine et masculine.

Le palmarès ne peut comporter qu'un seul prix ex æquo et cette disposition ne peut s'appliquer à la Palme d'or.

Autre point incontournable: un même film ne peut recevoir qu'un seul des prix du palmarès. Cependant, le prix du scénario et le prix du jury peuvent être associés à un prix d'interprétation, mais uniquement sur dérogation du président du Festival, Pierre Lescure.

Dans ce cadre très réglementé, le jury dispose d'une certaine liberté comme on l'a vu en 2013 avec la Palme pour le film «La Vie d'Adèle», partagée entre le réalisateur (Abdellatif Kechiche) et ses deux interprètes (Lea Seydoux et Adèle Exarchopoulos).

Par tradition, un seau à champagne fait office d'urne: les jurés y déposent un petit papier plié en quatre.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative aux tours suivants. Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux assistent aux délibérations, mais ne prennent pas part au vote.

Dès que possible, les responsables du festival prennent leur téléphone pour faire savoir aux productions que le film est primé, sans dire pourquoi.

«Mes messages ne peuvent être plus laconiques : +Le film n'a rien, hélas+, +Le film a quelque chose, l'équipe doit revenir+», racontait 2017 Thierry Frémaux dans son livre «Sélection officielle: Journal». «En général, on me répond : +,Mais encore ?+. Je ne peux rien expliquer aux perdants, juste leur dire leur infortune. (...) Aux lauréats, je suis tenu de cacher la nature exacte de leurs prix».

À partir de 19h15 la cérémonie commence, après quoi tous seront rapidement fixés.