Coup de pouce pour les sinistrés de Gatineau

Des sinistrés de Gatineau ont reçu samedi des dons alimentaires et des produits d'hygiène personnelle et de nettoyage.

Organisée par l’organisme Moisson Outaouais grâce à la générosité de la population, la distribution de ces paniers d’aide a permis à ces sinistrés, frappés par les inondations printanières, d’avoir un peu de répit.

«Quelles que soient leurs conditions économiques, tous les sinistrés enregistrés auprès de la Ville de Gatineau pourront bénéficier de ce coup de pouce réconfortant», avait fait savoir l’organisme, pourvu qu’ils aient une preuve de résidence.

Au total, l’organisme avait récolté 18 468 kg en denrées non périssables et en produits d’hygiène et de nettoyage, pour une valeur monétaire estimée de plus de 105 200 $.

Composition du panier d’aide

- Denrées alimentaires périssables (lait, fromage, yogourt, pommes, oranges, carottes, pommes de terre et pain)

- Denrées alimentaires non périssables (céréales, beurre d’arachide, pâtes alimentaires, thon ou viande en conserve, légumes en conserve, condiment et jus)

- Produits d’hygiène et de nettoyage (brosse à dents, dentifrice, shampoing, savon, papier essuie-tout et trousse de nettoyage après sinistre)

- Carte prépayée en épicerie (50 $ à 150 $ par ménage, selon le nombre de personnes, en carte-cadeau dans les magasins des bannières Sobeys)