Des voleurs s’emparent de chiots d’une valeur de 60 000$

Au beau milieu de la nuit, des images de caméra de surveillance montrent deux voleurs en plein enlèvement de chiens de race.

Les enquêteurs expliquent que le duo de voleurs a réussi à dérober 5 chiots bouledogues anglais, dont la valeur est estimée à 60 000$ américains.

Bien que la plupart des bouledogues anglais et français kidnappés ont été retrouvés depuis, les coupables sont toujours au large.

Les propriétaires de l’animalerie de Houston, au Texas, sont sous le choc. Deux chiots manquent toujours à l’appel.

«Les voleurs sont des peureux. Ils ont peur d’avouer ce qu’ils ont fait. Ils se cachent», témoigne Daisy Pichardo, la gérante de Pet-R-Us à CNN.

Après l’incident, les employés de l’animalerie ont diffusé des images sur les réseaux sociaux. Coïncidence, trois chiots sont réapparus, quelques heures plus tard, près d'une station-service avoisinante.

«On était tellement contentes qu’ils soient de retour! On leur a donné de l’eau et de la nourriture, mais on voyait bien qu’ils étaient traumatisés», raconte une autre gérante, Gabby Garcia.

«Le plus important pour nous, c’est qu’ils trouvent une maison où ils seront aimés», termine-t-elle.

Elle se dit toujours frustrée et inquiète que deux chiots ne soient toujours pas revenus.