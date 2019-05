Le fédéral cesse l’envoi des portraits de la reine aux Canadiens

Le gouvernement fédéral a suspendu son programme d’impression et d’envoi de portraits de la reine Élisabeth II, selon la Ligue monarchique du Canada.

La Ligue a indiqué avoir été informée par Patrimoine canadien que le portrait sera dorénavant disponible seulement en téléchargement.

Selon David Finch, président de la Ligue, cette décision ne permettra pas de soutenir l’identité du Canada comme monarchie constitutionnelle.

«Télécharger une photo peut convenir à un dossier d’un projet scolaire; mais cela décourage, en fin de compte, l’accrochage de portraits grand-format d’une souveraine bien-aimée dans des bureaux du gouvernement et des lieux publics... partout au pays», a déclaré Finch par communiqué.

«Cela touchera particulièrement les gens qui ne sont pas à l’aise avec les technologies, ceux qui n'utilisent pas d'ordinateur et ceux qui vivent dans des communautés de petite et moyenne taille, où il n'y a peut-être pas de papeterie à proximité, et certainement pas un endroit où on peut imprimer au format large sur papier glacé.»

La Ligue a déclaré qu’elle appuyait néanmoins la décision du gouvernement de réduire les impressions dans des considérations environnementales et a salué la possibilité de télécharger la photo.

David Finch a déclaré que l’impression d’une photo revenait à 50 cents, affirmant ainsi que le coût pour le gouvernement du programme était «totalement insignifiant».

La Ligue envoie depuis longtemps des photos de la reine fournies par le gouvernement à toute personne qui en fait la demande, facturant uniquement les frais de port.

«Je demande à Patrimoine canadien d’informer les Canadiens qui recherchent de telles images lithographiques de les rediriger vers notre site», a déclaré M. Finch.

Dans un courriel adressé à «CTV News», Daniel Savoie, porte-parole de Patrimoine canadien, a déclaré que «les modifications à la politique concernant le portrait royal ont été prises après une étude approfondie de l'impact environnemental et de la hausse des coûts».