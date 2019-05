Rassemblement en soutien au propriétaire du Zoo de Saint-Édouard

Après l’intervention de la SPCA dans un zoo de Mauricie plus tôt cette semaine, une poignée de résidents de la petite municipalité de Saint-Édouard se sont réunis pour appuyer le propriétaire de l’établissement.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées sur le site samedi matin. Certains y étaient en soutien à Normand Trahan, propriétaire du zoo, alors que d’autres se sont présentés car ils ne peuvent en concevoir la fermeture.

Des citoyens se sont aussi dits choqués par la manière dont l’intervention de la SPCA s'est déroulée.

«Si les animaux ne vont pas bien [...] qu'on fasse de quoi. Qu'on se mette ensemble», juge Yvon Deshaies, maire de la municipalité limitrophe de Louiseville. «Au point de vue touristique, c'est une chandelle économique formidable», a-t-il ajouté.

«Les gens n'ont pas à être arrêtés et menottés pour des choses comme ça [...] Si vous avez fait le tour, vous l'avez vu: il n'y a pas d'animaux maltraités», a justifié un homme sur les lieux, avouant toutefois que «ça se peut qu'il y ait des petits problèmes d'infrastructure».

Un groupe d'experts s'est aussi mobilisé pour produire une analyse indépendante, une contre-expertise qui pourrait être utilisée par l'avocat de Normand Trahan.

Selon Jacinthe Bouchard de l'entreprise Zoo Académie, la SPCA fait fausse route.

«Il n'y a pas de cas extrême [...] On va bâtir quelque chose et on va remonter le truc. On va le rendre aux normes, les plus belles normes [...] De fermer ça, c'est ridicule», affirme-t-elle. La dame entend tout faire pour que le zoo de Saint-Édouard demeure opérationnel.

Le propriétaire du Zoo de Saint-Edouard a obtenu l'autorisation de la Cour de pénétrer à l'intérieur du site, samedi, une fois que les experts auront terminé leur travail.