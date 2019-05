Cette maison de rêve où passer ses vacances d'été est sur le marché

Qui ne rêve pas d’une fabuleuse maison secondaire où passer ses vacances à vivre d’amour et d’eau fraîche?

Si votre budget vous le permet (ou si vous avez gagné le gros lot dernièrement), vous pourriez mettre la main sur cette magnifique demeure victorienne construite en 1880.

Située dans la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, la maison comprend quatre chambres à coucher, deux salles de bain et une salle d’eau, un salon avec foyer au bois, une magnifique salle à manger avec des portes françaises, un solarium où passer les journées de pluie à lire un livre, et bien plus encore.

En plus d’offrir un espace de vie enchanteur sur un terrain qui donne vue sur la montagne et la vallée, la maison est également voisine d’un vignoble et d’un verger.

Ce rêve a toutefois un prix, puisque la demeure est en vente actuellement à 569 900$. À qui la chance?