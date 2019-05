Whoopi Goldberg est passé bien près de la mort

Whoopi Goldberg n'est pas passée loin de la mort il y a quelques mois quand elle a été atteinte d'une double pneumonie et d'une septicémie.

L'actrice de Sister Act a dû laisser de côté son émission The View pour se concentrer sur sa santé et maintenant qu'elle est rétablie, elle a présenté ses médecins aux téléspectateurs ce lundi, afin qu'ils puissent expliquer à quel point l'actrice est passée proche de la mort.

Le pneumologue Martin Greenberg, a révélé qu'elle était « dans un état déplorable » quand il l'a rencontrée, et son médecin, Jorge Rodriguez, a expliqué qu'il pouvait « à peine comprendre » un mot de ce qu'elle disait lorsqu'elle l'a appelé pour parler de ses symptômes.

« Elle était à bout de souffle, a-t-il déclaré dans l'émission. Elle n'arrivait pas à respirer. Ses dents claquaient. »

Le Dr Rodriguez a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et a essayé de garder la star éveillée malgré son état d'épuisement : « j'avais peur qu'elle ne se réveille pas, parce que vous ne savez pas si une personne....quand elle vous donne ces indices, est-ce qu'elle est juste vraiment fatiguée, ou est-ce qu'elle va tomber dans le pommes et ne jamais redevenir consciente ?, a-t-il déclaré. Alors je voulais qu'elle parle... c'était grave à ce point. »

Le pneumologue considérait alors que ses chances de survie étaient de 70% lors de son premier diagnostic.

« Elle avait une forte fièvre, un souffle court, une fréquence cardiaque très rapide et un faible taux d'oxygène, ce qui n'est pas bon signe, a expliqué le spécialiste. Ce qui est fou, c'est que les gens ne prennent pas la pneumonie au sérieux, mais vous devez le faire. Et cette idée selon laquelle nous pouvons tout combattre va finir par vous tuer», juge-t-il.

«L'inactivité, ne rien faire, ne pas vérifier, ça vous tuera. Alors oubliez votre ego et dites-vous : " Oui, je vais chez le médecin parce que je ne me sens pas bien.'' C'est acceptable d'aller chez le médecin parce qu'on ne se sent pas bien. »

Et l'actrice de 63 ans a expliqué que ses problèmes de santé l’avait poussée à ralentir le rythme : « Je ne fais plus la moitié de ce que je faisais en termes de travail, a-t-elle déclaré. J'ai ralenti parce que je ne veux pas rechuter. Je ne veux plus jamais refaire ça. Je n'ai pas aimé. C'est ce qui arrive quand on ne prend pas soin de soi. »