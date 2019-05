Bientôt une consigne sur les bouteilles d’eau et de vin?

Le ministre de l’Environnement provincial, Benoit Charette, soutient que de nouvelles politiques concernant le recyclage des bouteilles d’eau et de vin figureront dans le plan environnemental que le gouvernement caquiste dévoilera à l’automne.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre le ministre Charette de passage à l’émission «Dutrizac de 6 à 9» sur les ondes de QUB radio, lundi. L’entrevue se tenait le lendemain du conseil général de la Coalition avenir Québec (CAQ), lors duquel 1200 membres du parti ont voté en faveur d’une consigne sur les bouteilles d’eau, mais pas sur les contenants de verre.

«Tous reconnaissent que c’est un fléau, le recours aux bouteilles d’eau en plastique à usage unique, a admis M. Charette. C’est réellement un gaspillage qui vient encombrer non seulement nos cours d’eau, mais notre environnement en général. Clairement, on aura une politique précise sur cet enjeu-là, et cette résolution qui a été adoptée fera partie de notre réflexion.»

Le ministre n’a pas non plus écarté la possibilité qu’il y ait une consigne sur les bouteilles de vin vendues à la SAQ, sans pour autant faire l’éloge de cette idée. «Je pense qu’on aura une solution intéressante pour les bouteilles de vin à l’automne, mais également pour tout type de verre et de plastique», s’est-il contenté de dire.

Combattre l’enfouissement

Une des priorités environnementales du ministre Charette est de limiter autant que possible le recours à l’enfouissement du verre, du plastique et du carton.

«Les citoyens font bien le travail avec bacs bleus, mais c’est à l’étape de la revalorisation qu’on en perd beaucoup. Le plastique et le verre n’ont aucune raison d’aller au site d’enfouissement», a-t-il dit.

La CAQ a adopté plus d’une trentaine de résolutions lors de son conseil général, dont la mise en place de mesures pour encourager l’emballage écoresponsable et l’augmentation de l’exportation d’électricité propre et renouvelable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.