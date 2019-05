Création d'une nouvelle chaire de recherche sur la consommation électrique à l'UQTR

Hydro-Québec s'associe à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour la création d'une nouvelle chaire de recherche sur la consommation électrique.

Un appartement modèle a été installé dans un local de l'université. Un salon et une cuisine sont recrées avec tous les électroménagers. La consommation d'énergie sera suivie. Faire le portrait des habitudes de consommation d'électricité est d'ailleurs un des trois thèmes sur lesquels se pencheront les chercheurs.

En ce moment, 40% de la consommation d'électricité au Québec se fait dans le secteur résidentiel. Mais la relation entre les clients et Hydro-Québec est en plein changement puisque la société d'État n'est plus la seule source d'énergie. Les Québécois peuvent maintenant produire eux-mêmes de l'énergie avec des sources d'énergie renouvelable comme des panneaux solaires qui sont de plus en plus accessibles.

Ces facteurs feront l'objet d'étude.

«On s'attend globalement à ce que le client résidentiel puisse avoir au moins entre 5 et 20 % d'économie s'il gère mieux ses charges résidentielles», souligne le titulaire de la Chaire, professeur en génie électrique et génie informatique, Kodjo Agbossou.

Hydro-Québec réalise déjà le même genre de recherche dans deux maisons spécialement aménagées à Shawinigan. L'équipe de la nouvelle chaire de recherche travaillera donc en étroite collaboration avec le Laboratoire des technologies de l'énergie de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec.

La création de cette nouvelle chaire de recherche implique un investissement de près de 2 millions $. Les fonds serviront principalement à distribuer des bourses et payer les salaires des étudiants qui travailleront à la chaire de recherche.