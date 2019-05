Des patients atteint par la SLA veulent avoir accès à un médicament

Une femme de Sherbrooke et ses proches luttent pour que le gouvernement du Québec consente à mettre en vente libre un médicament capable de prolonger son espérance de vie de 30 %.

En février dernier, Lisette Joyal, une femme de 59 ans qui se trouve à être la sœur de la chanteuse Chloé Sainte-Marie, apprend qu'elle est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie dégénérative neuromusculaire. Environ 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, souffrent de cette maladie, qui entraine généralement la mort de deux à cinq ans après le diagnostic.

«On ne peut pas la guérir, c'est impossible. Par contre, il y a de l'espoir au niveau de la longévité et pour qu'elle est le moins de mal possible», a expliqué son conjoint, Mario Goupil, à TVA Nouvelles.

L'espoir réside en l'édaravone, un médicament homologué par Santé Canada il y a plus d'un an. Or, malgré ce feu vert, le médicament n'est pas disponible, faute d'une entente dans la fixation du prix entre le gouvernement et la compagnie pharmaceutique japonaise qui produit la substance, aussi appelée Radicava. Plusieurs n'ont d'autres choix que de s'approvisionner au Japon.

«Chaque jour, chaque semaine, chaque mois où il n'y a pas d'entente pour le prix, c'est des gens qui vont décéder et qui n'auront pas la chance de serrer leurs enfants dans leur bras», a martelé Catherine Hudon, une mère de 2 jeunes enfants elle aussi atteinte de la SLA.