Des pouvoirs supplémentaires pour la RIO

Le gouvernement Legault veut donner les outils nécessaires pour relancer les activités du Parc olympique, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles.

Le gouvernement va modifier la structure de la Régie des installations olympiques (RIO) pour qu'elle devienne la société de développement de mise en valeur du Parc olympique, par le biais d’un projet de loi qui sera présenté mardi.

Des sources ont confié à TVA Nouvelles que la loi adoptée en 1975 avait besoin d'un sérieux coup de peinture. Depuis 44 ans, la mission de la RIO, dont l'objectif était la supervision de la construction du stade olympique en prévision des jeux de 1976, n'a jamais été revue; depuis, se sont ajoutés le parc, la tour, l'esplanade et le centre sportif.

L'objectif de la nouvelle société olympique sera de donner aux dirigeants de la RIO les coudées franches pour assurer la gestion, le développement et la mise en valeur de l'est de Montréal en leur permettant entre autres de signer des baux à long terme, ce qui n'est pas possible avec le mandat actuel de la RIO, a appris TVA Nouvelles.

Une fois la toile du stade remplacée - d'ici 2024 -, la nouvelle société aura le mandat d'augmenter ses revenus autonomes et de favoriser l'utilisation de l'ensemble des sites à l'année.

Le gouvernement verse à la RIO 17,2 millions $ pour son fonctionnement; cette dernière génère des revenus autonomes variant entre 20 et 25 millions $ annuellement.

Le Parc olympique attire environ un million de visiteurs chaque année, un chiffre qui augmente à 3,5 millions si on inclut le cinéma StarCité, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Stade Saputo où joue l'Impact de Montréal.