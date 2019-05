Disparition d'un homme de 40 ans à Magog

La police demande à la population d'ouvrir l'œil afin de retrouver Matthieu Lapierre, un homme de 40 ans originaire de Saint-Hyacinthe.

L'homme a été aperçu pour la dernière fois dans un supermarché de Magog, le samedi 25 mai vers 14 h.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a fait savoir la Sûreté du Québec, en précisant que le disparu est malentendant et qu'il a des difficultés d'élocution.

M. Lapierre mesure 170 cm (5' 7'') et pèse 59 kg (130 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux pers. Au moment de sa disparition, il portait un polo bleu et un pantalon foncé.

L'homme pourrait se déplacer à bord d'une Toyota Corolla 2013 rouge, immatriculée Y72 FAN.

Quiconque aperçoit Matthieu Lapierre est invité à composer le 911 ou à partager des informations confidentiellement en appelant au 1 800 659-4264.