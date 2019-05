Elle fuit son présumé proxénète

Depuis deux semaines, il est beaucoup question dans l’actualité de proxénètes et de leurs victimes, surtout depuis que les policiers de Longueuil ont démantelé, en avril et tout récemment, deux réseaux de traite de personnes.

Ces frappes policières semblent avoir créé un déclic chez une jeune femme de 20 ans qui a contacté TVA Nouvelles au cours des dernières heures, affirmant elle aussi être une victime d’exploitation sexuelle.

Elle dit avoir été jusqu’à tout récemment sous l’emprise d’un homme de la Rive-Sud qui l’a hébergée chez lui quelques semaines. En retour, il aurait exigé qu’elle partage les revenus des services sexuels offerts dans des motels montréalais, notamment.

«J'ai été itinérante. J'ai vécu des choses pas nettes, relate-t-elle J'ai pensé qu'en me trouvant un coloc qui était gentil avec moi et qui me donnait une bonne attention, ça m'aiderait beaucoup.»

La jeune femme recevait ses clients dans un motel de Montréal. Combien de clients? «Beaucoup trop. Je ne les comptais même plus. C'est sûr qu'il y en avait plus que dix», affirme-t-elle, en admettant avoir été consciente qu’elle se faisait exploiter.

«Mais je me disais: "C'est le seul toit que j'ai actuellement. Donc, c'est mon seul moyen de vivre sans être itinérante"», relate-t-elle.

Le motel où elle se prostituait était situé à côté d’un poste de police. Ce qu’elle avait remarqué. «Mais j'avais trop peur [pour fuir]. J'ai failli y aller, mais je voulais pas sortir parce que je me disais: "Il est tellement proche, s'il part après moi en voiture?"»

La jeune femme, qui dit avoir fui récemment son présumé proxénète, veut quitter le milieu de la prostitution dans lequel elle baigne depuis un an. Et, selon nos informations, des contacts avec les policiers ont déjà été établis afin qu’elle puisse porter plainte.