Le dernier message troublant d’un alpiniste mort sur l’Everest

Un alpiniste britannique, mort samedi en redescendant l’Everest, avait publié un long message expliquant la stratégie qu’il voulait emprunter afin d’atteindre le sommet de l’une des montagnes les plus hostiles de la planète.

Robin Haynes Fisher, est mort du mal aigu des montagnes (MAM) à 8600 mètres, et fait partie des dix alpinistes à périr sur la montagne cette année.

«J'espère pouvoir éviter la foule le jour du sommet. Il semble qu'un certain nombre d'équipes tentent d'atteindre le sommet le 21 mai. Avec un seul itinéraire possible, les retards causés par les foules pourraient se révéler fatals, et j’espère que ma décision d’atteindre le sommet le 25 signifiera moins d’embouteillages. À moins bien sûr que tout le monde joue le même jeu d’attente», avait-il écrit sur Instagram le 13 mai dernier.

Durant la semaine du 20 mai, des foules de grimpeurs se sont retrouvées coincées dans une longue file pour atteindre le sommet situé à 8848 mètres.

À ces hauteurs, chaque respiration ne contient que le tiers d’oxygène disponible habituellement au niveau de la mer.

La plupart des gens ne peuvent survivre que quelques minutes à une telle hauteur sans réserve d’oxygène; ceux qui sont entraînés, un peu plus.

Les embouteillages sur l'arête entre le dernier campement népalais et le sommet ont fait parfois perdre des heures précieuses aux grimpeurs et sont mis en cause dans quatre des décès. S'attarder en «zone de la mort», où l'oxygène est rare, augmente les risques de gelures, d'épuisement et de mal des montagnes.

Le mal aigu des montagnes, MAM est craint des alpinistes et grimpeurs de haut niveau. Causé par un manque d’oxygène, mais aussi par l’épuisement, mais aussi le froid, la faim, la déshydratation et parfois le stress, il se fait particulièrement ressentir à plus de 6000 mètres d’altitude.

«Inexpérimentés»

Observateurs et alpinistes dénoncent le grand nombre de grimpeurs au niveau technique insuffisant qui, désireux d'ajouter l'Everest à leur palmarès personnel, ralentissent les personnes derrière eux et les mettent ainsi en danger.

En raison de ces lenteurs, «les bouteilles d'oxygène de nombreux grimpeurs s'épuisaient», a décrit à l'AFP l'alpiniste indienne Ameesha Chauhan, soignée à Katmandou pour des gelures à la main gauche. «Certains grimpeurs sont morts à cause de leur propre négligence. Ils insistaient pour atteindre le sommet alors que leur oxygène s'amenuisait, ce qui mettait leur vie en péril.»

«J'ai vu des alpinistes sans aptitudes de base s'appuyer complètement sur leurs guides sherpas», a déclaré la jeune femme de 29 ans, parvenue au sommet jeudi et qui a échappé au gros des encombrements, n'y passant que 20 minutes.

Cette saison a été la plus meurtrière sur l'Everest depuis 2015.

Cinq personnes avaient perdu la vie l'année dernière sur l'Everest. En 2015, 18 alpinistes avaient péri au camp de base dans une avalanche déclenchée par un séisme.

Voici le message complet de Robin Haynes Fisher

«Monté au camp 3, 7500m, mais le jet-stream était revenu fermer le sommet après seulement 2 jours alors je suis descendu au camp de base. Environ 100 alpinistes ont fait le sommet au cours de ces 2 jours avec tristement 2 morts, un Indien retrouvé mort dans sa tente au camp 4 et un alpiniste irlandais perdu, présumé tombé, dans sa descente. [...]

Condoléances à leurs amis et à leur famille. Les deux morts se sont produites au-dessus de 8 000 m dans la zone de la mort, où surviennent la majorité des décès de grimpeurs étrangers. Environ 700 autres personnes se tourneront vers le sommet à partir du mardi 21 mai.

Mon plan a été révisé, en fonction des conditions météorologiques qui s'annonce prometteuses pour le moment, consiste à remonter la montagne en partant du camp de base le mardi 21 à 02h30 et, le tout étant en bonne santé et avec beaucoup de chance, en arrivant au sommet le samedi matin 25.

Je vais grimper avec mon sherpa, Jangbu, troisième sur la liste des records avec 19 sommets atteints. Les 4 autres membres de notre équipe ont décidé de rester sur la montagne et cherchent à atteindre le sommet le 21.

Ma toux avait commencé à revenir en altitude et je ne pouvais donc pas attendre avec eux que la fenêtre d’opportunités s’ouvre sans risque de voir ma santé se dégrader.

De plus, comme j'avais été absent pour des raisons de maladie, la meilleure façon de faire était de redescendre afin de permettre à mon corps de récupérer (et s’acclimater) afin de pouvoir revenir plus fort.

Ce n’était pas une décision facile, car les 13 heures que j’ai passées du camp de base au camp 2 en une journée constituaient le défi physique et mental le plus difficile que j’ai jamais affronté. Maintenant, j’ai encore tout à faire.

Enfin, j'espère pouvoir éviter la foule le jour du sommet et il semble qu'un certain nombre d'équipes tentent d'atteindre le sommet le 21. Avec un seul itinéraire menant au sommet, les retards causés par les foules pourraient se révéler fatals, et j’espère que ma décision d’atteindre le sommet le 25 signifiera moins d’embouteillages. À moins bien sûr que tout le monde joue le même jeu d’attente.»