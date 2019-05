Le plus grand réseau de détection d’avalanches au monde installé au Canada

Afin de protéger les automobilistes circulant sur la Transcanadienne, le plus grand et le plus perfectionné réseau de détection d’avalanches au monde sera installé dans le parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique.

Parcs Canada en a fait l’annonce lundi. Ce réseau constitue une première au pays. «Situés près des couloirs d'avalanche le long de la Transcanadienne dans le col Rogers, les instruments de surveillance utiliseront des radars et une technologie basée sur les infrasons pour offrir de l'information en temps réel sur l'activité avalancheuse», peut-on lire dans un communiqué.

Tout ce système pourra permettre aux autorités de fermer des parties de la route plus rapidement dans ce secteur.

Cette nouveauté s’ajoute à d’autres efforts de l'agence gouvernementale pour réduire l’impact des avalanches. Plusieurs nouveaux systèmes de contrôle à distance d'avalanches avaient été mis en place, en plus de 2200 mètres de filets pare-neige qui retiennent la neige accumulée sur les terrains montagneux escarpés.

Parcs Canada rappelle que le parc national des Glaciers demeure une importante destination touristique au pays.

Dans le col Rogers, pas moins de 134 corridors d'avalanches traversent la route Transcanadienne sur les 42 km du parc national des Glaciers.

Ce réseau de détection coûtera 18 millions $ au gouvernement fédéral.