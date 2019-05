Quand Brad Pitt a fait monter les enchères pour une soirée avec Emilia Clarke

Emilia Clarke a compris qu'elle était enfin devenue une vedette à Hollywood quand Brad Pitt a fait monter les enchères pour tenter de remporter un rendez-vous avec elle.

L'actrice de 32 ans a raconté cette anecdote étrange lors d'une table ronde organisée par The Hollywood Reporter avec Patricia Arquette, Christine Baraski, Danai Gurira et Niecy Nash.

Lorsqu'on lui a demandé à quel moment elle a pris conscience d'être devenue importante dans le monde du cinéma, la star de Game of Thrones n'a pas hésité une seule seconde.

«J'étais à un gala et on m'a demandé si je voulais proposer quelque chose aux enchères, donc j'ai dit un truc du genre “Je ne sais pas, venez regarder votre épisode préféré avec moi et ensuite on ira manger un cœur de cheval (en référence à Daenerys Targaryen, son personnage dans Game of Thrones) ou un truc du genre”. Et je pensais que ce serait un truc privé et qu'ils ne diraient pas tout ça, mais j'ai été obligée de me lever et ça s'est transformé en tout autre chose. La salle est devenue entièrement silencieuse et je me dis que j'allais mourir, mais d'un seul coup, un de mes amis a levé sa palette d'enchères, et d'autres personnes ont levé la leur également... et une de ces personnes était Brad Pitt. Je suis devenue de la couleur que je porte maintenant (rose). Mais c'est mon ami qui a gagné l'enchère, finalement», a-t-elle révélé.

Patricia Arquette, qui était également présente ce soir-là, a confirmé qu'il y avait eu beaucoup d'échanges et que Brad Pitt s'était battu pour avoir la chance de passer une soirée avec l'interprète de Daenerys Targaryen.

«C'était la chose la plus incroyable de toute ma vie», a conclu Emilia Clarke.