Cunnilingus de 13 minutes à Cannes : Kechiche aurait insisté pour avoir des scènes de sexe non simulées

Le comportement d'Abdelatif Kechiche sur le tournage de son film Intermezzo (la suite de Mektoub My Love) a-t-il détruit sa relation avec certains de ses acteurs? C'est ce que laisse entendre un témoin, présent pendant certaines scènes clés du film, et qui décrit l'attitude quasi tyrannique du réalisateur de La Vie d'Adèle.

«Le réalisateur a fait rejouer pendant des heures et des heures les scènes de la discothèque, épuisant tous les acteurs et le tournage se prolongeait très tard dans la nuit. Il voulait absolument arriver à avoir une scène de sexe non simulée, ce à quoi les acteurs n’étaient pas disposés. Mais à force d’insister, au fil des heures et alors que de l’alcool était régulièrement consommé sur place, il a réussi à obtenir ce qu’il voulait», peut-on lire notamment dans ce témoignage publié par Le Midi Libre samedi.

La projection de Mektoub My Love: Intermezzo, le 23 mai dernier au Festival de Cannes, a fait grand bruit, en particulier à cause des scènes de sexe très crues, parfois montrées dans leur intégralité dans le film (une scène de cunnilingus dure par exemple 13 minutes).

Selon la rumeur, Abdelatif Kechiche et son actrice principale, Ophélie Bau, seraient en froid depuis la fin du tournage. La jeune femme était par ailleurs absente d'une partie de la promotion du film lors de son passage à Cannes, en particulier pendant la séance photo et la conférence de presse, pourtant essentielles.

Vainqueur de la Palme d'Or à Cannes en 2013 avec La Vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche avait déjà fait l'objet de critiques de la part de ses actrices principales Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, qui avaient décrit des conditions de tournage infernales et des scènes de sexe non chorégraphiées.