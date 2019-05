Un début de semaine ensoleillé

Le soleil va s’imposer sur l’ensemble du Québec pour le début de la semaine, avant l’arrivée d’un système dépressionnaire à partir de mercredi soir.

La semaine va commencer sous le soleil tandis que les températures chuteront au cours de la matinée, et pourraient même atteindre les 5 °C sur certains secteurs, avant de remonter légèrement au cours de la journée de lundi.

À Montréal, la matinée sera rythmée par une alternance de soleil et de nuages avant un dégagement prévu en après-midi, il fera un maximum de 17 °C. La situation sera similaire à Québec, il fera 15 °C avec des vents du nord-ouest à 20 km/h.

Dans la nuit de lundi à mardi, le mercure descendra près du point de congélation sur plusieurs secteurs du centre et de l’est du Québec. Un avis de gel a d’ailleurs été émis par Environnement Canada notamment pour les régions de Québec, la Beauce, l’Estrie, la Mauricie, Saguenay ou encore Sept-Îles.

Mardi et mercredi, le soleil sera encore présent. À Montréal, l’alternance de soleil et de nuages marquera encore ces deux après-midi, et il fera 19 °C et 22 °C. À Québec, le soleil dominera et le mercure affichera 18 °C et 20 °C.

Un système dépressionnaire affectera la province dès mercredi soir, ou dans la nuit de mercredi à jeudi pour la majorité des secteurs.

La journée de jeudi sera donc pluvieuse pour tout le monde. Des averses de pluie sont prévues à Montréal et il fera 23 °C. À Québec ce sera de la pluie intermittente et il fera 20 °C.

La journée de vendredi s’annonce mitigée, avec une alternance de soleil et de nuages et 60 % de probabilité d’averses sur la plupart des secteurs. À Montréal et à Québec, il fera respectivement 22 °C et 21 °C.

Si tout se passe bien, le soleil devrait être de retour pour la journée de samedi sur l’ensemble du Québec.