Biden reprend sa campagne, sur un rythme lent

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden rencontrera mardi des enseignants, premier évènement public du septuagénaire, en tête des sondages dans son camp, depuis un grand meeting de campagne il y a dix jours.

Ce rythme lent de campagne suscite des interrogations, d'autant que ses 22 rivaux pour l'investiture du parti démocrate multiplient les rencontres avec les électeurs.

La lenteur de la campagne de Joe Biden pourrait offrir des munitions au républicain Donald Trump, qui a déjà affublé l'ancien vice-président de Barack Obama du surnom «Sleepy Joe».

Joe Biden, 76 ans, et son épouse Jill participeront à une séance de questions-réponses organisée par le syndicat d'enseignants AFT, mardi après-midi à Houston. En soirée, le candidat animera une collecte de fonds dans la même ville du Texas.

Dans la foulée mardi, son équipe a annoncé plusieurs autres rencontres cette semaine.

Ce sont les premiers évènements publics organisés depuis son premier grand meeting de campagne à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 18 mai.

Dans ce même intervalle, Bernie Sanders, numéro deux de la course à l'investiture démocrate et autre septuagénaire (77 ans), a visité quatre États américains tandis que la plupart des nombreux autres candidats ont sillonné le pays, parfois au pas de course.

Ses rares évènements publics n'ont en tout cas pas empêché Joe Biden de conforter sa large avance en tête de la course démocrate, avec 34,7% selon la moyenne établie par le site RealClearPolitics, contre moitié moins pour Bernie Sanders (17,7%), tous les autres candidats faisant moins de 10%.

Les primaires démocrates débuteront en début d'année prochaine, pour la présidentielle de novembre 2020.

Ses conseillers estiment que Joe Biden, déjà très connu des électeurs, n'a pas à suivre une cadence aussi serrée que les petits candidats qui cherchent à se faire un nom en ce tout début de campagne.

Sa pole position vaut à Joe Biden de s'attirer la majorité des critiques que décoche Donald Trump en direction des démocrates, dont une ribambelle de surnoms.

Lundi, le milliardaire est allé plus loin en se déclarant d'accord avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour dire que Joe Biden était un «individu au faible QI».

«Il l'est probablement, si on se base sur son bilan, je crois être d'accord avec lui (Kim Jong Un) là-dessus», a ajouté M. Trump, lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo.

Des commentaires «indignes de sa fonction», a réagi mardi la numéro deux de l'équipe de campagne de Joe Biden, Kate Bedingfield, déplorant que M. Trump ait pris «à plusieurs reprises le parti» de Kim Jong Un, un «dictateur meurtrier», contre le démocrate.

«Cela correspond à son habitude de soutenir des autocrates aux dépens de nos institutions», a-t-elle accusé dans un communiqué.