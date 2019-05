Catherine Dorion revient sur les contrecoups de son éloge aux poils

Au lendemain d’une publication où elle fait l’éloge des poils, la députée Catherine Dorion est revenue, mardi, sur la viralité et les contrecoups de celle-ci.

La représentante de Taschereau à Québec a tenu ces propos alors qu’elle était en entrevue à l’émission «Les Effrontées», animée par Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné, à QUB radio.

L’élue de Québec solidaire a affirmé qu’elle ne croyait pas, en diffusant une photo de son aisselle non épilée, que cela enflammerait le Web.

«Je ne pensais pas que ça allait être viral, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que ça allait être à ce point intense ou important. Je me suis dit que ça allait pogner un peu. J’ai souvent cette surprise-là. Je vais finir par m’habituer. Je trouve ça vraiment difficile de savoir.»

Elle a tout de même indiqué être contente de pouvoir donner un peu de visibilité au défi Maipoils.

Ayant reçu beaucoup de commentaires désobligeants dans les dernières 24 heures, la députée estime que ses pourfendeurs tiennent un double discours.

«Y’a vraiment une différence entre la vie d’internet et la vie de tous les jours. Je m’en rends compte de plus en plus. C’est sûr que sur internet, y’a comme un déchaînement de quelque chose. C’est souvent le même type de personne qui dit que, par exemple, le voile est un instrument d’oppression de la femme et que ça pas de bon sens de forcer les femmes à faire quelque chose. Fait que là, t’es en train de “shamer” des filles qui ont décidé de laisser pousser leurs poils? C’est vraiment très étrange. Si j’avais le temps, et je ne l’ai pas, je répondrais à chacune de ces personnes-là en leur montrant l’absurdité de la chose», a-t-elle déclaré.

Pour elle, c’est comme si les gens ne la considéraient pas comme une personne à part entière.

«L’affaire qui me fait le plus réfléchir et ce à quoi je ne m’attendais vraiment pas, c’est qu’autant de gens disent: “on peut aimer ou pas ce que vous faites, mais là c’est n’importe quoi. On ne devrait pas payer une députée pour qu’elle fasse ça ou tu n’as pas mieux à faire?” Comme si moi, je n’étais qu’une députée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que tout ce que je faisais, respirer là, c’est à cause de tes impôts. Relaxe là. Je suis une femme comme une autre. Je trouve que les députés se font, à cause de leur poste, encore plus scruter sur ce qu’ils font», a expliqué Dorion.

«Pour moi, c’est aussi une façon de dire : “hey, j’ai une vie, je suis une personne, je suis un humain puis j’ai le droit d’être une personne”. J’aimerais que nos politiciens se donnent le droit d’être des personnes et de dire les vraies choses, de faire les choses. C’est comme si on me disait que non seulement en tant que femme il faut que je rentre dans le rang, mais qu’en tant que députée là, vraiment, ça n’a pas de classe que je ne sois pas absolument lisse et que je dépasse à ce point-là, ça n’a pas de classe», a-t-elle ajouté.

La jeune politicienne comprend tout de même d’où vient la peur des gens sur ce genre de sujet.

«Entre guillemets, je pardonne et même accepte toute la réactivité de ces personnes-là parce que je pense que dans toutes les sociétés, y’a du monde qui est mal à l’aise et qui a peur de quoi que ce soit qui peut transformer leur environnement. Ce sont des gens plus insécures (bis) qui voient les changements comme quelque chose de dangereux pour eux.»