Des carcasses de porcs sur les terrains de l'UQTR

Un projet de recherche pique la curiosité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, alors qu’on étudiera des carcasses de porc en décomposition dans un laboratoire à ciel ouvert dans les boisés du campus.

La chercheuse australienne Shari Forbes, du département de criminalistique, pilote une étude sur le processus de décomposition des corps humains. La première étape se fait à partir de porcs.

Sur les terrains de l'UQTR, une demi-carcasse s'y trouve depuis janvier et trois autres vont s'ajouter en juin. Une des étudiantes, Emily Pecsi, parle de l'étude avec enthousiasme.

«La température, les caractéristiques du sol, les charognards, les insectes, l'humidité, la pluie ; il y a vraiment plusieurs facteurs environnementaux qui influencent le temps de décomposition», dit-elle.

Les données recueillies permettront à l'équipe de se préparer en vue de l'opération d'un site de recherche dans le parc industriel de Bécancour. On y suivra l'évolution de la décomposition d'une dizaine de cadavres humains. Ce sera un site unique au pays, unique au monde en région nordique.

«C'est vraiment excitant, lance Mme Pecsi. Comme il n'y a pas de données, aucune connaissance sur la décomposition dans un milieu canadien, c'est vraiment excitant, pas juste pour les chercheurs, mais pour toute la communauté criminalistique.»

Ce qui peut sembler curieux, c'est que ce laboratoire à ciel ouvert est installé sur les terrains même de l'UQTR, donc relativement près de la piste cyclable, de résidences étudiantes ou de pavillons d'enseignement. Les randonneurs rencontrés n'avaient toutefois rien remarqué.

Ça fait sourire le responsable des communications à l'université, Jean-François Hinse. «À plus de 20 mètres, on ne sent rien, rassure-t-il. On peut se promener sur la piste cyclable et dans les sentiers sans avoir d'odeur.»

D'ailleurs, avis aux utilisateurs des sentiers, ne tentez pas de trouver le site de recherche, vous pourriez le contaminer et invalider les résultats. Par ailleurs, les carcasses sont dans des cages et surveillées par caméra.