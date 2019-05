Le ton monte à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le conseil municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient mardi soir sa première assemblée depuis les inondations majeures qui ont frappé cette communauté. Des citoyens en ont profité pour faire part de leur mécontentement

Une grande foule était attendue. Certains sont même arrivés très tôt, espérant pouvoir lire leur liste de questions aux élus de la municipalité. L’assemblée se tient exceptionnellement à l’église, qui a une plus grande capacité d’accueil, mais malgré 500 places assises disponibles, plusieurs n’ont pu entrer à l’intérieur.

De plus, des policiers ont été appelés à surveiller l’événement sur place.

Au début de l’assemblée, alors que l’ordre du jour était respecté et des questions à propos de papillons étaient soulevées avant qu’on en vienne aux inondations, la mairesse Sonia Paulus a été la cible d’insultes et elle a dû menacer de suspendre la séance pour tenter de ramener le calme.

Des milliers de personnes vivent toujours les contrecoups de la rupture de la digue, par laquelle le lac des Deux Montagnes s’est déversé dans la municipalité.

Une pétition sera déposée mercredi à l’Assemblée nationale à propos du statut de sinistrés des habitants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

«On est victime d’un drame. Ce n’est pas une inondation normale qui s’est passée ici. La digue, c’est comme si un barrage avait cédé. On ne peut pas être couverts de la même façon que des personnes qui sont inondées qui ont fait le choix d’être dans une zone inondable. On a fait le choix d’acheter une maison dans une zone non inondable. Le programme du ministère nous couvre mal», a expliqué un citoyen.

Même si l’eau s’est retirée, pas moins de 6000 citoyens avaient dû être évacués lorsque la digue a cédé. La plupart de ces citoyens ne peuvent toujours pas habiter leur domicile en d’importantes rénovations à réaliser.