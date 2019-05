Des millions de personnes sans électricité après une tornade dans l'Ohio

Cinq millions de personnes ont été privées d'électricité après le passage d'une tornade au-dessus de l'État de l'Ohio, ont annoncé mardi les autorités locales et les services météo.

Certaines parties de l'État, dans le centre des États-Unis, sont aussi menacées de crues a indiqué le service météorologique national (NWS).

Le nombre exact de blessés est encore inconnu, aucun décès n'a pour l'instant été annoncé. La tornade a détruit des maisons et décimé des arbres dans la ville de Dayton.

«Deux installations de traitement d'eau et des stations de pompage sont privées d'électricité. Les premiers secours conduisent des opérations de sauvetage et de nettoyage», a indiqué la ville de Dayton sur son compte Twitter.

Les secouristes ont fermé les conduits de gaz et tentent de sauver les habitants prisonniers sous des décombres selon des autorités locales.

Le président Donald Trump a annoncé via Twitter qu'il avait débloqué des fonds fédéraux pour le nettoyage.

Du silence à la dévastation

Des témoignages recueillis auprès des habitants qui ont fui la tornade dévastatrice ont raconté avoir été pris par surprise par la tempête.

«Mes parents m’ont appelé pour me dire de me réfugier, qu’une autre grosse tempête approchait. On s’est dit que ça ne faisait pas de sens, il n’y avait pas de pluie [...], on pouvait entendre une mouche volée. En cinq ou dix secondes, c’est passé d’un silence total à un bruit de décollage d’avion. C’est le son le plus bruyant que j’ai entendu de ma vie», a raconté l’un d’eux à une chaîne locale.

La tornade de lundi est la troisième à toucher le centre des États-Unis cette semaine.

Au moins deux personnes ont été tuées et 29 hospitalisées dans l'Oklahoma le weekend dernier, après qu'une tornade ait écrasé un parc de maisons-mobiles.

Trois autres personnes sont décédées mercredi dernier après le passage d'une tornade à 260 km/h au-dessus de la ville de Jefferson City, dans le Missouri.